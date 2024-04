Prato, aggredita ai giardini in pieno giorno: arrestato uomo di 37 anni

Prato, 26 aprile 2024 - Ha aggredito in pieno giorno una donna, cercando di approfittare di lei, in un giardino pubblico nel centro di Prato ma è stato notato e bloccato dalla polizia. Un 37enne pakistano, non in regola con il permesso di soggiorno, già noto alle forze dell'ordine e sottoposto alla misura di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato così arrestato in flagranza per violenza sessuale, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. La vittima, di origine cinese, è stata accompagnata in ospedale dove ha ricevuto tre giorni di prognosi. Il 24 aprile, intorno alle 14:15, transitando nella centrale piazza Mercatale gli agenti di una volante hanno notato ai giardini un uomo e una donna avvinghiati con lei che cercava di liberarsi dalla presa del suo aggressore. All'arrivo dei poliziotti la donna, in lacrime e scossa è stata liberata, mentre il 37enne ha simulato un malore sdraiandosi a terra. Portato in questura l'uomo ha opposto strenua resistenza cercando di auto lesionarsi, tanto da rendere necessario l'intervento di personale medico.

