Un posto in palio come candidato al consiglio comunale. Ecco il vincitore del “concorso” della Lega

Prato, 2 maggio 2024 – È Carlo Andrea Pozzi il vincitore di “Proponi e vinci”, il concorso di idee lanciato dalla Lega di Prato una settimana fa e che aveva suscitato dibattito e pure critiche. Il Carroccio aveva messo in palio un posto in lista a chi avesse presentato «l'idea più innovativa» per la città di Prato.

La scadenza era stata fissata per il 30 aprile. Pozzi, 55 anni, residente del centro storico e professionista nel campo della formazione, ha proposto l'introduzione di una «carta del residente», a un costo all'anno da valutare nel dettaglio, che permetterebbe di accedere gratis ai musei, di visitare le mostre temporanee con una riduzione del 50%, uno sconto sempre del 50% delle tariffe dei parcheggi comunali, la gratuità di tutti i parcheggi nelle giornate di domenica e il permesso gratuito nell'area di residenza. In merito alla sua partecipazione, il candidato ha dichiarato: «La verità è che ero tranquillamente seduto sul divano quando ho visto il post della Lega su Facebook e ho risposto. Non immaginavo che questa decisione spontanea avrebbe portato a tanto». Pozzi ha accettato la candidatura al consiglio comunale nella lista della Lega, dove correrà da indipendente. Ha deciso inoltre di iscriversi alla Lega.