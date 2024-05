Elezioni Prato, il sondaggio Emg lancia Bugetti al 50%, Cenni al 42,5%

Prato, 23 maggio 2024 – In attesa dell’unica cosa che conta, cioè il responso delle urne, ecco i numeri del sondaggio su Prato che Toscana Tv ha commissionato alla società EMG Different. Intanto le informazioni tecniche: il campione è rappresentativo della popolazione per sesso, età, istruzione; le persone interpellate sono state 4.411, di cui 800 hanno risposto; il sondaggio è stato effettuato fra il 20 e il 22 maggio e l’intervallo fiduciario delle stime è il 3,2%, in più o in meno. Solo il 54% di chi ha risposto si è detto certo di andare a votare, il 21% lo farà probabilmente, il 2% non lo sa, il 5% pensa che non lo farà e il 18% è sicuro di non farlo.

In base a questo EMG ha stilato due stime: una basata solo sulle risposte di quelli che andranno a votare, l’altra sul totale del campione. Nel primo caso Ilaria Bugetti del centrosinistra è quotata al 50%, Gianni Cenni del centrodestra al 42.5%, Mario Daneri di Prato Merita al 3.5%, Fulvio Castellani del Pci al 2%, Jonathan Targetti della lista civica Targettopoli e Paola Battaglieri di Alternativa beni comuni entrambi all’1%. EMG ha poi valutato le intenzioni di voto in caso di ballottaggio: 56% Bugetti e 44% Gianni Cenni.

Quanto alle liste, le sei del centrosinistra arriverebbero al 51%, una quota superiore ai voti sondati per Bugetti: il Pd sarebbe al 30%, il M5S al 6% così come la lista civica Bugetti la forza del noi, Sinistra unita al 4%, la lista civica Questa è Prato al 3% e +Europa al 2%. Il centrodestra avrebbe il 42% (mezzo punto in meno del candidato sindaco), con FdI al 23%, la lista civica Gianni Cenni al 9%, Forza Italia al 4%, la Lega al 3% così come Silli con Prato. Le altre liste avrebbero le stesse percentuali dei rispettivi candidati sindaco, ad eccezione di Prato Merita, mezzo punto sotto Daneri. Non è indicata la percentuale di incerti su chi votare. Tenendo conto dell’intero campione, tutte le quote naturalmente scendono: 44.6% per Ilaria Bugetti, 30.8% per Gianni Cenni, 3.2% per Castellani, 1.2% per Daneri, nessun dato per gli altri candidati sindaco e il 20.2% di indecisi.

Una parte del sondaggio è sull’operato del sindaco uscente Matteo Biffoni: secondo l’8% di chi si è espresso merita un voto tra l’8 e il 10, per il 71% è tra il 6 e il 7, per il 21% tra l’1 e il 5. Poi le domande sui problemi della città: per il 47% la sanità, per il 26% la sicurezza, per il 24% il lavoro, per il 17% la viabilità, per il 12% la pulizia, per il 10% la sistemazione delle strade, stessa quota per l’immigrazione, per il 7% le politiche per i giovani, per il 6% l’aiuto alle famiglie in difficoltà.