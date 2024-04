Martina Giangrande si candida per il centrodestra, è in lista con Cenni

Prato, 4 aprile 2024 – C'è anche Martina Giangrande, figlia di Giuseppe Giangrande, il maresciallo dei carabinieri vittima dell'attentato davanti a Palazzo Chigi il 28 aprile 2013, tra i candidati della lista civica a sostegno della candidatura di Gianni Cenni a sindaco di

Prato per il centrodestra.

Oggi la presentazione dei nuovi nomi che si sono aggiunti alla lista 'Gianni Cenni sindaco’.

"Un gruppo di donne e di uomini con tanta voglia di lavorare per la città - sottolinea Cenni in una nota - donne e uomini e con competenze, capacità, professionalità che abbracciano più settori per rispondere così allo spirito che guida una lista civica: rappresentare la città, rappresentare ogni suo settore, ogni suo ambito, ogni sua sfumatura perché tutto è importante e tutti devono trovare orecchie che ascoltano, sensibilità che recepiscono e braccia che lavorano per affrontare situazioni, problemi, temi”.

Martina Giangrande è una personal trainer specializzata in attività per neomamme. In lista anche Yuri Barrali, 23 anni tra pochi giorni, il più giovane tra i candidati, Stefano Mugnaioni, 44 anni, commerciante, tra le anime del Comitato di via Ferrucci nato un anno fa, Roberto Mauro, 53 anni, imprenditore edile con esperienza nel settore della sicurezza dei cantieri stradali, e Sandro Ciardi, 57 anni, imprenditore tessile.