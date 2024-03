Ilaria Bugetti, la presentazione in piazza: “L’entusiasmo di tutte queste persone, la carica giusta per iniziare”

Prato, 23 marzo 2024 – Tante le persone che si sono presentate oggi in piazza del Duomo a Prato per la presentazione della candidatura di Ilaria Bugetti (Pd) a sindaca di Prato. Emozionata per l’accoglienza ricevuta, la candidata ha dichiarato in piazza: “Questo entusiasmo rappresenta la carica giusta per iniziare. Le battaglie belle si fanno solo con le persone vicino. Stamani abbiamo ricevuto da tutte queste persone tanto calore. C’è energia. Energia per il nostro progetto e per tutto quello che vogliamo fare per la città”. “Tutte queste persone – ha sottolineato ancora Bugetti – sono l’inizio migliore. Un in bocca al lupo e buon lavoro”.

Presenti alla conferenza stampa che si è tenuta al Caffè Coppini c’erano anche Marco Biagioni, segretario del Pd di Prato, il sindaco Matteo Biffoni, Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del Pd, Emiliano Fossi, segretario Pd Toscana, Simone Faggi, vicesindaco di Prato.