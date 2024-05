Sondaggio Winpoll per il Pd: Bugetti avanti, ma sarebbe ballottaggio

Prato, 15 maggio 2024 – «Si immagini ora di essere nella cabina elettorale per eleggere il nuovo sindaco di Prato, lei chi voterebbe tra…?». E’ questa la domanda rivolta da Winpoll ai pratesi per realizzare il sondaggio prelettorale commissionato dal Pd. Un sondaggio con 1000 interviste completate (2059 i rifiuti) realizzato tra il 10 e il 14 maggio tra i pratesi maggiorenni.

Questo il risultato: Ilaria Bugetti, candidata del centrosinistra, avanti al 48,7%, Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra, al 39,2%, Mario Daneri, lista Prato Merita, al 4,3%, Jonathan Targetti (Targettopoli) al 2%, Fulvio Castellani (Pci) 1,9%, Paola Battaglieri (Alternativa per i Beni Comuni) 1,7%. Figurano anche rilevazioni su Simona Casadei e Leonardo Bisori, poi esclusi dalla corsa per mancanza delle firme necessarie.

Quanto alla nota metodologica, la popolazione di riferimento è quella «dai 18 anni in su, segmentata per sesso, età, proporzionalmente all’universo della popolazione pratese». Il metodo di campionamento «ponderato per genere, fasce di età ed intenzioni di voto alle ultime politiche». Il margine di errore con intervallo di confidenza al 99% è al 2,6%. Al 16% chi ha risposto non so/non voto.

Si tratta della prima rilevazione sul voto di giugno, dopo che nel fine settimana si è definita la griglia ufficiale. Nessun commento ufficiale per ora. Sicuramente il risultato farà piacere al centrosinistra, anche se il numero degli intervistati è limitato (mille in tutto): dai dati la vittoria al primo turno non sembrerebbe impossibile. Per il centrodestra è un dato in più da tenere in considerazione per le strategie da attuare nella corsa, ancora lunga, al voto dell’8 e 9 giugno e la conferma che la sfida per il Comune si potrebbe giocare al ballottaggio. Un’eventuale partita nella partita ancora tutta da giocare.