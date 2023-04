Mountain Bike: Chiarini primo a Prato nella "Da Piazza a Piazza"

Prato, 23 aprile 2023 - Sul greto del fiume Bisenzio arrivo in parata nella 34esima Marathon “Da Piazza a Piazza”, una delle sfide più prestigiose nel panorama delle “ruote grasse” valida per la Coppa Toscana Mtb.

È stato un trionfo per la Taddei Factory Team di S. Croce sull’Arno con due dei suoi ex professionisti ai primi due posti. Ha vinto il romagnolo di Crespino del Lamone, Riccardo Chiarini davanti al compagno, il piemontese Diego Rosa, dopo un finale nel quale la coppia ha avuto ragione dell’ex campione del mondo, il colombiano Leonardo Paez del Team Soudal di Montemurlo.

Tre grandi favoriti ad occupare il podio della gara pratese dopo una bella sfida ricca di emozioni su di un tracciato ancora più moderno senza attraversare il Bisenzio, con la scalata del Monte Iavello a quasi 900 metri di altitudine, lungo 65 km per 2.100 metri di dislivello. Chiarini aveva dimostrato in questo avvio di stagione un’ottima condizione e la vittoria a Prato ne è stata la conferma, così come Rosa ex stradista tornato al mountain bike. Bravo anche Paez che ha lottato fino alla fine. Tra le donne ha prevalso nel rispetto del pronostico, l’altoatesina Sandra Mairhofer (Granbike V.C. Torino) in 3h33’09, grande specialista anche del triathlon cross.

Posti d’onore per Deborah Piana e Chiara Burato. Nella Granfondo di 37 km con 1.250 metri di dislivello, successo del casentinese Luca Bertelli (Avis Pratovecchio) nel tempo di 1h55’29”, alla media di km 19,2232 che ha preceduto Stefano Stefanini (Bike Evo) in 1h56’16”, e Daniele Pretini (Team San Ginese) in 1h58’54”. Bella vittoria invece tra le donne per la giovane pratese Nelia Kabetaj (Team Zhiraf Comeana) che ha impiegato 2h16’53”, precedendo nettamente Elena Teoni e Silvia Cervini. La partenza (circa 500 iu concorrenti) e l’arrivo dall’alveo del Bisenzio, il Village posizionato in Via del Bisenzio a San Martino. “Una classica con percorso unico e partenza e arrivo nel greto del fiume Bisenzio per un appuntamento imperdibile" ha detto il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Prato, Simone Faggi.

La voce degli organizzatori con il presidente dell’Avis Verag Marco Berni. "Un grazie a tutti i volontari che hanno lavorato, all’Unione Comuni Val del Bisenzio, alle varie Associazioni che hanno permesso anche quest’anno di organizzare la manifestazione e grazie alla Casa del Popolo di Coiano che ha ospitato la premiazione".

CLASSIFICA MARATHON: 1) Riccardo Chiarini (Taddei Factory Team) km 65, in 2h49’16”, media km 23,040; 2) Diego Rosa (idem); 3) Leonardo Paez (Team Soudal) a 12”; 4) Stefano Valdrighi (id.) a 8’43”; 5) Domenico Valerio (Taddei Factory) a 8’44”; 6) Vantaggiato; 7) Bertone; 8) Alarcon; 9) Failli; 10) Bonetto.