Lavori al sottopasso di via Paronese-Baciacavallo e via Pistoiese

Prato, 15 maggio 2025 – Il sottopasso di via Paronese-via Baciacavallo in direzione Pistoia sarà chiuso al transito dalle 7 di venerdì 16 maggio fino alle 7 di lunedì 19 maggio per la rottura dei chiusini idraulici e i conseguenti lavori di sostituzione. La corsia in direzione Firenze non sarà invece interessata dai lavori e avrà libera circolazione. ​ Il traffico proveniente da Firenze in direzione ovest dovrà pertanto utilizzare la rotatoria soprastante tra via Roma e via Paronese.

Un altro intervento riguarda invece via Pistoiese. Da lunedì 19 maggio a sabato 5 giugno, per consentire i lavori di scavo per l'allacciamento alla rete gas, in via Pistoiese, nel tratto compreso tra l'intersezione con via A. Forti e l'intersezione con via Traversa per Mazzone sarà attivo il divieto di sosta e transito. Tutto il traffico proveniente che vorrà raggiungere via Pistoiese, sarà deviato in via Traversa per Mazzone, via A. Forti, poi regolare in via Pistoiese. Via A. Forti verrà messa a doppio senso di circolazione per consentire le deviazioni e il rientro a casa dei residenti/frontisti.