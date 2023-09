Incidente a Vaiano: auto si ribalta in mezzo alla strada

Vaiano (Prato), 8 settembre 2023 – Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina a Vaiano, in provincia di Prato. Il sinistro è avvenuto sulla SR 325. Subito sono stati allertati i soccorsi. I vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti per il sinistro che ha visto l’auto cappottarsi in mezzo alla strada. Il fatto è avvenuto questa mattina, venerdì 8 settembre, nel territorio del comune di Vaiano.

Il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre il conducente ed affidarlo ai sanitari, che gli hanno prestato le prime cure sul posto. Un secondo occupante è invece riuscito ad uscire dall’auto autonomamente. Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del fuoco e all’ambulanza del 118, è intervenuta anche la Polizia Municipale della Valbisenzio. Gli agenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, ovviamente la chiusura ha avuto ripercussioni sul traffico.