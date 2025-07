Andrea Cavicchi presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Toscana Nord

Prato, 23 luglio 2025 – È Andrea Cavicchi il nuovo presidente del Comitato Piccola industria di Confindustria Toscana Nord, a seguito dell'elezione interna al Comitato stesso svoltasi ieri. Cavicchi, imprenditore tessile pratese, in virtù della nuova carica torna a far parte del Consiglio di presidenza dell'associazione, di cui è stato il primo presidente a partire dal gennaio 2016. Dopo aver ricoperto la carica di presidente dell’Unione Industriale Pratese, gli venne infatti affidato l’incarico dell’avvio di Confindustria Toscana Nord, dopo la fusione delle associazioni confindustriali di Lucca, Pistoia e Prato. Succede nel Consiglio di presidenza a Stefano Francesconi, imprenditore lucchese del settore edile, che ha ricoperto a lungo - a partire dal 2017 - la carica di rappresentante della Piccola industria nel massimo organo dell'associazione. A lui sono andati i ringraziamenti della presidente Romagnoli, dei colleghi di presidenza e dello stesso Cavicchi per il lavoro svolto in questi anni. Francesconi rimane delegato della Piccola industria nel Comitato regionale toscano e, a seguito dell'indicazione di quest'ultimo, membro del corrispondente organismo di Confindustria nazionale, nel quale ha attualmente anche un incarico in Consiglio di presidenza. L'elezione di Andrea Cavicchi alla carica di presidente è stata contestuale all'insediamento del Comitato della Piccola industria di Confindustria Toscana Nord. L'organo, il cui mandato ha la durata di quattro anni, è stato introdotto con una recente modifica statutaria che ne prevede la costituzione secondo i dettami di Confindustria nazionale; in precedenza esisteva in Confindustria Toscana Nord la figura del rappresentante ma non un organo collegiale. Fanno parte del Comitato rappresentanti di imprese che occupano non oltre venti addetti, espressi dalle sezioni merceologiche di cui si compone l'associazione. Scopo del Comitato è dare rilevanza alle specifiche istanze delle piccole imprese e veicolarle agli organi associativi. I componenti del Comitato della Piccola industria di Confindustria Toscana Nord sono, oltre ad Andrea Cavicchi (Prato), Vieri Ceccherini (Pistoia), Luca Cecchi (Pistoia), Stefano Francesconi (Lucca), Lorenzo Giusti Bellini (Pistoia), Cristiana Pasquinelli (Pistoia), Agostino Pocai (Lucca), Claudio Toccafondi (Prato).