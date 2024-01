Prato, ponte creativo con l'Elba: ecco il progetto "A Dimora" della Fondazione Bolano

Prato, 11 gennaio 2024 - Il progetto "A DIMORA – residenze, transiti, percorsi" della Fondazione Italo Bolano, a cura della direttrice artistica Erica Romano, è risultato vincitore del bando Toscanaincontemporanea 2023 della Regione Toscana. Grazie a questo importante contributo, sarà possibile realizzare una doppia residenza che si avvale, inoltre, della collaborazione di SMArT – Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano, dando vita ad un ponte creativo che genera incontri e mette in relazione due territori separati dal mare e uniti dall’arte. Il progetto si sviluppa in due fasi e coinvolge i giovani creativi Francesco Dendi (Prato, 1986), attore, regista e performer che vive e lavora nella sua città natale, e Gabriele Diversi (Portoferraio, LI, 1995), artista visivo che vive e lavora a Berlino ma elbano di origini. Gli artisti scambieranno idealmente le proprie “dimore creative” per un breve periodo di ricerca e sperimentazione che, come afferma la curatrice Romano, permetterà loro di “incontrare nuovi pubblici e proporre processi di ricerca in continuità con i luoghi e la loro intima storia, sottolineando la potenziale relazione di scambio e mediazione tra artisti, cittadinanza e territorio”.

L’11 gennaio ha inizio la residenza di Diversi a Prato, che avrà l’occasione di realizzare sia delle opere pittoriche presso l’Open Studio Italo Bolano sia delle sculture in ceramica grazie alla collaborazione della fabbrica Ceramiche Tombelli di Marco Tombelli a Montelupo Fiorentino, dove Italo Bolano ha dato vita alle sue maggiori opere ceramiche degli ultimi 20 anni. L’appuntamento con il pubblico sarà giovedì 18 gennaio alle 18:30 all’Open Studio Italo Bolano di via Fra’ Bartolomeo, 57 per l’opening della mostra "Refrattario", occasione preziosa per conoscere l’artista e in cui saranno esposte le opere e gli studi prodotti durante il suo breve periodo di ricerca. La mostra sarà visitabile su appuntamento fino al 29 febbraio. Marzo è invece il mese dedicato all’Isola d’Elba, quando il pratesi Dendi torna alle Fortezze Medicee di Portoferraio per la performance "Walk In Sound – frequenze del paesaggio", con due date dedicate alle scuole secondarie di II grado (venerdì 15 e sabato 16 marzo alle 10:30) e una aperta a tutti (sabato 16 marzo alle 17), per gustare un percorso audio-sonoro pensato per l’importante monumento storico, che intreccia la visione del paesaggio, i suoni dell’isola e le suggestioni poetiche di un testo dedicato al gesto e al processo creativo. In questa occasione, inoltre, l’opera audio-sonora verrà resa permanente: le tracce da ascoltare nelle tappe che si snodano lungo il percorso saranno disponibili gratuitamente per tutti i visitatori grazie alla realizzazione di una piattaforma online che renderà fruibili questo e altri progetti, tutti site-specific, corredati di mappe per seguire autonomamente gli ascolti dal proprio cellulare con le auricolari.