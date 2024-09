Prato, ecco "Tesori in Lazzerini. Donne imprenditrici tra arte e moda"

Prato, 30 settembre 2024 - "Tesori in Lazzerini. Donne imprenditrici tra arte e moda". È questo il titolo di un viaggio inedito alla scoperta delle collezioni della Biblioteca Lazzerini, dalle sue preziose raccolte storiche a quelle contemporanee. Si tratta di un’iniziativa speciale organizzata con l’obiettivo di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e a lasciarsi coinvolgere dai tesori della biblioteca della città. E questa volta il focus sarà la moda, con uno sguardo tutto al femminile. Ancora pochi posti quindi per la visita guidata a ingresso gratuito che si terrà venerdì 4 ottobre alle 17.

Un affascinante viaggio attraverso cataloghi e libri illustrati per scoprire che la moda non ha solo un aspetto frivolo, è anche una cosa serissima. Come linguaggio, fenomeno di costume e motore dell'economia. A partire dal libro di storia del costume di Cesare Vecellio, pubblicato a Venezia nel 1590, si scopriranno curiosità sull'abbigliamento nel corso dei secoli. Saranno ricordate alcune delle figure femminili che hanno legato profondamente la propria immagine e la propria creatività alla moda: da Eleonora da Toledo, moglie di Cosimo I de' Medici e testimonial indiscussa delle eccellenze manifatturiere fiorentine, a Rose Bertin, modista della regina Maria Antonietta, le cui originali creazioni hanno ispirato Vivianne Westwood.

Infine un omaggio a Rosa Genoni e a Fernanda Gattinoni, due donne di carattere e brillanti imprenditrici. La prima si è battuta per la creazione di una moda italiana e per l'emancipazione femminile, la seconda è stata una pioniera dello stile italiano nel mondo, vestendo grandi stelle del cinema come Audrey Hepburn, Ingrid Bergman e Kim Novak . A conclusione, uno sguardo ad alcuni dei cataloghi più interessanti di importanti case di moda come Givenchy, Chloé, Chanel, Ferragamo, Kenzo, Gucci, Issey Miake. La visita guidata avrà comunque come punto di partenza il mondo del libro: verrà illustrata un'edizione del 1552 della Cosmographia universalis di Sabastian Munster, uno dei più importanti cartografi della storia, e le pregiate edizioni della tipografia veneziana di Aldo Manuzio, che nel '500 ha rivoluzionato il concetto di libro. L’ingresso è gratuito. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, inviando una richiesta all’indirizzo mail [email protected]. Sono previsti massimo 15 partecipanti e il ritrovo sarà nella Hall d’ingresso della Lazzerini 10 minuti prima dell’inizio della visita.