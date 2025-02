Prato, alla Biblioteca Lazzerini Isa Borrelli presenta Gender is over

Prato, 5 febbraio 2025 - Domenica 9 febbraio alle 16 nella sala conferenze della Biblioteca Lazzerini si terrà un nuovo appuntamento del ciclo Incontri con autrici e autori organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista dell’incontro sarà Isa Borrelli e il suo libro dal titolo Gender is over pubblicato da Feltrinelli. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’ Associazione Ipazia nell’ambito del Festival Femminista. In questo appassionato saggio Isa Borrelli smantella categorie che si danno per scontate e mette in discussione linguaggi, pratiche e assetti istituzionali per proporre una visione di società degenderizzata: una società in cui si possano riconoscere molteplici possibilità di genere e in cui si possa porre fine al segregazionismo e all’esclusione. Sempre nell’ambito del Festival Femminista si terrà l’appuntamento di domenica 16 febbraio alle 16 con Angela Balzano e il suo libro Eva virale. La vita oltre i confini di genere, specie e nazione pubblicato da Meltemi nella collana Culture radicali. L’autrice è una ricercatrice, attivista eco/cyborg/transfemminista. In questa sua nuova avventura editoriale capiremo come la vita si sviluppa ignorando i confini di genere, specie e nazione, scopriremo che non c’è ragione per credere che della vita sia proprietario solo l’Occidente patriarcale e impareremo che la sopravvivenza terrestre è sempre più dipendente dalla fine del capitalismo. Dialogano con l’autrice Valentina Greco e l' Associazione Ipazia. Tutti gli altri appuntamenti del ciclo Incontri con autrici e autori sono consultabili sul sito della Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it