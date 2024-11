Incontri con autori e dibattiti, le iniziative in biblioteca a Prato

Prato, 5 novembre 2024 - Per "Un Autunno da sfogliare", un’altra settimana ricca di iniziative alla Biblioteca Lazzerini. Mercoledì 6 novembre alle 15 in sala conferenze prosegue il ciclo di incontri su La cultura umanistica , in collaborazione con l’Associazione degli italianisti (ADI-SD). Cinque appuntamenti condotti da critici letterari e docenti universitari per un affascinante viaggio nell’immaginario letterario per esplorare e approfondire alcuni temi e autori della cultura umanistica. Nell’incontro di mercoledì dal titolo "Come ci siamo conosciuti. La scuola e la letteratura sui social media", Simone Giusti, docente all’Università di Siena di Didattica della Letteratura italiana, si soffermerà sulla questione dei social che sono per tutti pane quotidiano. Hanno modificato le nostre relazioni e le modalità di approccio alla realtà. E’ necessario quindi chiedersi quanto e come i social possono essere una risorsa positiva e necessaria per la scuola e per la letteratura che vi si insegna. Introduce Beatrice Coppini, Adi-sd Firenze/Prato. Gli incontri costituiscono occasione di formazione/aggiornamento certificata dall’ADI, riconosciuta dal MIUR come agenzia formativa. Prenotazione inviando una mail a: [email protected] Giovedì 7 novembre alle 18.30 prosegue il ciclo di "Incontri con autrici e autori", organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori di Prato. Ospite sarà la scrittrice Silvia Giagnoni, autrice del romanzo "Alabama Hunt", pubblicato da Alter Ego. Il romanzo ripercorre l’amicizia tra due cugini Jeff e Markus, dal momento in cui un incidente di caccia li separa segnandone irreversibilmente le rispettive vite. Il racconto, alternandosi a flashback che ne ricostruiscono la storia, si snoda in un presente che sembra avanzare con estrema lentezza verso una fine inesorabile e annunciata. Dialoga con l’autrice Giorgio Van Straten. Sabato 9 novembre alle 17 prosegue "La castità della mente", il ciclo di incontri a cura di David Fiesoli, in collaborazione con il Centro internazionale di Studi Europei Sirio Giannini. Nell'era dell'intelligenza artificiale, la sfida più importante è riportare al centro del pensiero la cultura umanistica, restituirle la parola, affiancarla alla cultura scientifica. Diventa sempre più urgente coltivare il pensiero critico, contrastare l'idea di un'umanità asservita alla tecnica e di un progresso senza limiti. Attraverso la poesia, la letteratura, la filosofia, si può coltivare quella «castità della mente» che già auspicava Virginia Woolf. Così David Fiesoli dedica questo secondo incontro a Franz Kafka. Vivere nascosti . Cento anni fa moriva Kafka, che non volle mai pubblicare i suoi capolavori. Disse all'amico Max Brod di bruciarli, e in una lettera a Oskar Baum scriveva: « È così bello, è così bello non essere notati». Ultimo appuntamento in programma: sabato 16 novembre sempre alle 17 con Giuseppe Pontiggia. I contemporanei del futuro. Il programma completo delle iniziative è consultabile nella sezione Eventi del sito web della Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it. Tutto il programma di Un Autunno da sfogliare su: www.sistemabibliotecario.prato.it. L'ingresso è gratuito per ogni iniziativa.