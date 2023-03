“Don't forget the lyrics”, Mirko campione assoluto e stop dopo 19 successi. Ha vinto 37mila euro

Mirko Castrucci

Prato, 29 marzo 2023 – Con diciannove vittorie consecutive Mirko Castrucci, il meccanico di Prato, si aggiudica un montepremi di 37mila euro ed è al momento il campione assoluto del programma tv “Don’t forget the lyrics-Stai sul pezzo”, condotto da Gabriele Corsi e in onda dal lunedì al venerdì alle 20:25 sul Nove.

Mirko Castrucci ha ceduto “il suo microfono” a Nicoletta Bilancini ieri sera ed è entrato nel cuore degli spettatori con la sua aria sorniona e scanzonata. Meccanico, suona il basso ed è appassionato di corsa in montagna. Sposato con Katia da cinque anni è papà di un bimbo di nome Santiago (Katia era in attesa del piccolo durante le registrazioni del programma). Possiede 180 vinili e ha una forte passione per la musica, passione che gli è stata trasmessa dai suoi genitori. Inoltre, in officina non fa che ascoltare musica ed è per questo che Gabriele Corsi lo definisce “il nostro meccanico che con un cacciavite in mano aggiusta i testi delle canzoni”.

In ogni puntata del format dal successo internazionale, apprezzato da pubblico e critica, i concorrenti, microfono alla mano e supportati da un’orchestra dal vivo si sfidano cantando le più belle canzoni della musica italiana, facendo attenzione a non dimenticarne il testo. Lo show mette alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop, in un Karaoke che coinvolge tutti pubblico in studio e a casa.