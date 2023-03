Via libera alla gara d’appalto per la nuova scuola Pier Cironi

La nuova scuola Pier Cironi

Prato, 29 marzo 2023 – E' sul sito del Comune (https://gare.comune.prato.it/gare/id74327-dettaglio) la gara d'appalto per la realizzazione della nuova scuola Pier Cironi con la secondaria di primo grado, la primaria e la nuova palestra, finanziata con 10,5 milioni dei fondi Pnrr, nell'ambito della Missione 4 Istruzione e Ricerca e del Next Generation Eu.

L'importo dei lavori a base d'asta è di 13.400.000 e la scadenza per la presentazione delle offerte è il 3 maggio alle 13 sulla piattaforma online Tutto Gare.

Il progetto del nuovo complesso scolastico “Pier Cironi” nasce innanzitutto per l’inadeguatezza dell’attuale plesso scolastico, che a seguito delle indagini sulla vulnerabilità sismica condotte dall’ufficio edilizia scolastica e sportiva è risultato non conforme alla normativa vigente in materia di adeguamento sismico. Essendo poi un vecchio edificio non è inoltre rispondente alle recenti normative sul risparmio energetico. Si è quindi proceduto, a seguito dello studio di fattibilità tecnica ed economica, alla progettazione di un nuovo complesso scolastico, con studio degli spazi a verde di pertinenza e la conseguente demolizione dell’edificio attuale.

Il nuovo plesso sarà situato nell’attuale giardino scolastico posto dietro posteriormente al viale della Repubblica. Successivamente alla realizzazione della scuola primaria e della secondaria di primo grado sarà demolito l’attuale edificio che ospita attualmente la scuola. Nella fase successiva sarà realizzata la palestra e l’ampio giardino. Il nuovo progetto è stato redatto in ottemperanza alle ultime norme in ambito di contenimento energetico (Nzeb Nearly Zero Energy Building).

La scelta di collocare il nuovo edificio in posizione dietro la viabilità principale, oltre ad essere dettata da motivi organizzativi per non interrompere l’attività didattica, scaturisce anche dall’opportunità di allontanare la scuola dal congestionato viale della Repubblica creando un parco verde che faccia da “filtro” e che conduca al nuovo plesso.

Il complesso è stato sviluppato prevedendo tre edifici separati ma, allo stesso modo, collegati attraverso una pensilina che “abbraccia” i fabbricati e crea uno spazio centrale verde, ideale per l’utilizzo da parte degli studenti durante la ricreazione o per lezioni all’aperto. Il progetto prevede la realizzazione della scuola primaria con 10 aule, 4 laboratori, mensa, spazi polivalenti e biblioteca, della secondaria di I° grado per con 21 aule, 8 laboratori, segreteria didattica, aula magna e biblioteca, e la palestra con spogliatoi e servizi, utilizzabile anche in orario extrascolastico.

Per entrambe le scuole, l’ampio connettivo può essere utilizzato per le attività ricreative, durante le stagioni più fredde o il maltempo, e come attività interciclo, ponendosi anche come elemento di raccordo con l’ambiente esterno al piano terra.