Prato, concerto finale della scuola comunale di musica Verdi

Prato, 8 maggio 2024 - Venerdì 10 maggio alle ore 20.45 al Teatro Politeama Pratese si terrà il tradizionale concerto della Scuola di musica Verdi, con la partecipazione dei maggiori gruppi di musica d’assieme dei dipartimenti classico e pop-rock-jazz. Nella prima parte si esibiranno l’orchestra Simple Symphony, diretta da Nadia Palmucci e Federica Baldi, e l'Orchestra Prato Sinfonietta, diretta da Carlomoreno Volpini. La Simple Symphony, ideale proseguimento dell’orchestra propedeutica, presenta un lavoro sulle filastrocche di Gianni Rodari, realizzato assieme al Coro di voci bianche diretto da Rossella Targetti. Nadia Palmucci, Federica Baldi e Emanuele Proietti hanno realizzato gli arrangiamenti di questi brani che provengono da L'opera delle filastrocche; si tratta di un lavoro commissionato nel 1982 da Luciano Berio, con musiche di Virgilio Savona - fondatore del Quartetto Cetra - basato sulle poesie di Gianni Rodari.

La Prato Sinfonietta, formata per la maggior parte da allievi della Verdi, si è ampliata fin dall’inizio della propria attività agli studenti istituti scolastici cittadini, dalle scuole medie a indirizzo musicale, fino al Liceo Musicale. Eseguirà tre brani composti da Alessandro Cavicchi e Daniele Iannaccone. I due docenti della scuola hanno composto i loro brani come omaggio a Puccini, nel centenario della morte, e a Verdi e Rossini. Si troveranno nell’esecuzione, precisi riferimenti a Bohème e Turandot e altre opere conosciute. Il progetto della Prato Sinfonietta fa parte anche quest’anno di Prato Comunità Educante, progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Nella seconda parte del concerto, l’Orchestra d’archi diretta da Marco Facchini, oltre a pagine di Nielsen e Cambini, presenta l’Allegro del Concerto per pianoforte e orchestra K 414 di Mozart, con Sonia Marsili solista al pianoforte. La giovane pianista, allieva di Giovanni Nesi, ha ottenuto numerosi primi premi in concorsi nazionali, ed è stata premiata come miglior allieva della scuola lo scorso anno scolastico. La serata si chiude con l’esibizione della Magical Mystery Orchestra, diretta da Riccardo Galardini. L’orchestra, oltre a due classici dei Beatles, In my life e Now and then, propone una rilettura delle canzoni italiane degli anni Novanta, di cui Galardini è stato protagonista come chitarrista e direttore d’orchestra.

Una serata multiforme che presenta repertori, stili e gruppi diversi per età e attitudine, ugualmente protagonisti della numerosa produzione di gruppi di musica d’assieme che la scuola offre ai suoi studenti. Biglietti: intero 5€, ridotto under 18 3€. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria del Teatro Politeama (Via Garibaldi 33, Prato; apertura ore 10.30/12.30 – 16.00/19.00 da martedì a sabato e la sera del concerto; mercoledì 10,30/12,30).