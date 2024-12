Zuckermann vince la "Mugello Tartufi"

Gli appuntamenti che hanno segnato l’ingresso nel mese di dicembre al Golf Le Pavoniere hanno avuto una presenza media costante di oltre 100 giocatori. La Pro Am Mugello Tartufi li ha visto scendere in campo a squadre di cinque golfisti che si sono dati battaglia per aggiudicarsi gli ambiti tuberi. Ha vinto il team guidato da Federico Zuckermann con Romano Travinati, Silvio Battocchi, Filippo Battocchi e Franco Valcelli (142). Sabato 30 novembre Alessio Faggi ha ottenuto il successo nel Trofeo Idea Toscana grazie a un giro in 78 colpi. In prima categoria Carlo Martini (35) ha superato di misura Filippo Busoni (34) così come ha fatto Roberto Palmucci (36) in seconda nei confronti di Vincenzo Dinardo (35). In terza Patrizia Meoni (41) è stata la migliore assoluta risultando irraggiungibile per Constance Perkins (37). Il mese di dicembre si è aperto con la Slitti Cup. Carlo Martini è stato il protagonista assoluto imponendosi in prima categoria con 39 punti, frutto di un giro in 73 colpi. Alle sue spalle Francesco Albini (34). In seconda Michele Jermann (39) ha avuto la meglio su Zhongyong Zhuge (37) mentre in terza Giovanni Salvadori (37) si è imposto nel testa a testa con Marc Huyben (36).

Andrea Ronchi