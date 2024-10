Zhang e le canzoni italiane: l’erborista diventa star dei social

Prato, 31 ottobre 2024 – Zhang Ke Ren, vive a Prato da circa 20 anni, diventato popolare sui social, ormai da diversi mesi, non ha intenzione di smettere di fare video dove canta canzoni italiane e cinesi a squarciagola spesso rincorrendo i treni. 88 Mila follower su Tik Tok e 13 Mila su Instagram in poco tempo è diventato una vera e propria star dei social.

Zhang Keren: i suoi video su Tik Tokcontano 2,7 milioni di like

"Ho iniziato a pubblicare video – spiega Zhang - sugli account Douyin e WeChat in Cina, nonché su Tik Tok e YouTube nel novembre 2003. Adesso uso principalmente Tik Tok e ho iniziato anche a pubblicare su Instagram. Ho cantato molte canzoni cinesi durante le dirette sui social. Non ho frequentato una scuola di musica e in realtà non ne so molto di note musicali. Ma adoro cantare fin da quando ero bambino. I miei amici italiani poi – continua Zhang - mi hanno chiesto se potevo imparare a cantare canzoni italiane, ma non ne avevo voglia. Un giorno, però, cercavo una bella canzone su YouTube, ‘Due Vite’ di Marco Mengoni, e l'ho scoperta. La prima volta che l'ho ascoltata ho pensato che suonasse molto bene”.

Erborista di professione il suo negozio è preso d'assalto dai fan che ogni giorno si affacciano alla porta per salutarlo e fare un video insieme a lui cantando. Zhang ha iniziato cantando Due vite di Marco Mengoni e ora sta imparando nuove canzoni italiane. "Non è facile per me imparare queste canzoni - precisa Zhang - mi ci vogliono almeno tre giorni e non sono perfette quando le canto, però mi diverto e faccio divertire gli altri. Porto felicità e amore alle persone questo mi interessa”.

Non è tutto oro quello che luccica però. "Ho bisogno di un cambiamento – continua Zhang - ho pochissimo lavoro nella mia erboristeria ed è difficile pagare l'affitto adesso, per questo ho deciso di fare più video e ottenere ancora più visualizzazioni per cercare di guadagnare qualcosa. Le persone mi riconoscono ed è un buon segnale”. Questa volta Zhang ha voluto ringraziare La Nazione per l’articolo uscito circa un mese fa, che ha permesso a moltissimi di conoscerlo e di seguirlo sui social non solo da Prato ma da tutta Italia, omaggiandoci con la canzone di Francesco Gabbani “Spazio Tempo”.