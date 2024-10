Zhang, il nuovo fenomeno social: "I video piacciono e io arrotondo"

Si chiama Zhang Keren, vive a Prato dal 2005, ed è diventato famoso grazie ai suoi video su Tik Tok dove conta circa 76 mila follower e 2,7 milioni di like. Zhang ha una passione sfrenata per il canto. E adora le canzoni di Marco Mengoni: nei suoi video le canta a squarciagola alle stazioni dei treni al Serraglio o alla centrale, a Prato o Firenze. Prende il telefono e inizia a riprendersi cantando e correndo. Nei suoi video non canta soltanto ma scherza e gioca con le persone che ormai lo riconoscono ovunque grazie alla popolarità ottenuta sui social e anche sulle tv nazionali: anche Striscia la Notizia gli ha dedicato un servizio. "Ho iniziato a pubblicare video – spiega Zhang - sugli account Douyin e WeChat in Cina, nonché su Tik Tok e YouTube nel novembre 2003. Adesso uso principalmente Tik Tok e ho iniziato anche a pubblicare su Instagram. Ho cantato molte canzoni cinesi durante le dirette sui social. Non ho frequentato una scuola di musica e in realtà non ne so molto di note musicali. Ma adoro cantare fin da quando ero bambino. I miei amici italiani poi – continua Zhang - mi hanno chiesto se potevo imparare a cantare canzoni italiane, ma non ne avevo voglia. Un giorno, però, cercavo una bella canzone su YouTube: mi sono innamorato di "Due Vite" di Marco Mengoni. Sono passati due mesi da quando ho imparato, con difficoltà e non completamente, il testo della canzone e poi ho pubblicato il primo video non ricordandomi quasi nulla. Col tempo sono migliorato, ma non è semplice", sorride. La musica è nel sangue della famiglia Keren. Zhang, infatti ha un figlio che fin da piccolo, frequenta la Scuola di Musica Verdi come pianista ricevendo moltissimi premi. Ma non è tutto oro quello che luccica.

Zhang, infatti, a Prato da circa 20 anni, dove lavora nella sua erboristeria, ha deciso di lanciarsi sui social anche per una questione economica. "Ho bisogno di un cambiamento – continua Zhang - ho pochissimo lavoro nella mia erboristeria ed è difficile pagare l’affitto adesso, per questo ho deciso di fare più video e ottenere ancora più visualizzazioni per cercare di guadagnare qualcosa. Per ora sta andando bene e sto avendo un buon riscontro fra condivisione dei video e like, spero col tempo di guadagnare sempre di più. Le persone mi riconoscono ed è un buon segnale. In futuro – spiega – voglio raccontare in un video la storia di Prato, quella italiana e la storia della mia vita in Italia. Registrando condivido la felicità con tutti".

Monica Bianconi