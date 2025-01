Zenith strepitosa: colpo a casa della capolista

CALCIO SERIE DColpo grosso della Zenith Prato, che espugna il campo della capolista Forlì, imponendosi per 3-2, ed esce per la prima volta dalla zona play out del girone D di serie D raggiungendo quota 22 punti. Un successo dedicato a Ciprian Grosu, collaboratore del sodalizio di via del Purgatorio, che sta lottando per la vita in ospedale da una settimana.

Parte forte la formazione di casa. Al 5’ conclusione insidiosa di Petrelli, a lato non di molto. Al 13’ il Forlì trova il vantaggio: cross dalla sinistra di Farinelli, pennellato per la testa di Lombardi che non lascia scampo a Brunelli e porta avanti i suoi. La Zenith Prato accusa il colpo e rischia di crollare pochi minuti dopo, quando ancora Petrelli centra il palo stavolta con un bel tiro dal limite. Passato lo spavento i pratesi provano a tornare in partita e si rendono pericolosi con un bel contropiede fra Cellai e Falteri, con Nistri che per poco non arriva alla deviazione vincente in area di rigore. Al 27’ Cellai, ben servito da Falteri, costringe Martelli alla deviazione in angolo. La gara ora è equilibrata. Al 41’ ci prova da fuori anche Saccenti, senza fortuna. Il primo tempo si chiude quindi con il Forlì avanti di misura, ma con la Zenith Prato decisamente intenzionata a rompere le uova nel paniere alla capolista.

Nella ripresa la pressione ospite si fa subito sentire. Al 52’ Rosi recupera un buon pallone e serve Falteri che di sinistro conclude sul fondo. Al 57’ Brunelli è attento su una punizione insidiosa di Menarini e devia in angolo. Al 61’ arriva però il meritato pareggio bluamaranto. Sugli sviluppi di un corner Pupeschi conclude verso la porta, Rosi ci mette il piede da distanza ravvicinata e infila l’1-1, lasciando di sasso la difesa locale. Al 77’ Kouassi spaventa il Forlì e costringe al miracolo Martelli, fenomenale nel togliere dall’incrocio il calcio di punizione del talentuoso centrocampista pratese.

Dagli sviluppi di quel calcio d’angolo, però, arriva il 2-1 di Messini, che mette in discesa il match per la Zenith Prato. La capolista accusa il colpo e si lancia in avanti a caccia del pari, aprendo il fianco a qualche contropiede, come quello che all’88’porta Kouassi a realizzare addirittura il 3-1 in favore dei pratesi. Nemmeno il tempo di esultare che dalla parte opposta Saporetti con un bel colpo di testa infila il 3-2 e riaccende gli animi locali. Ma per il Forlì non c’è più tempo e alla fine a gioire è una grandissima Zenith Prato.