Zenith, stop forzato per l’allerta. Non si gioca in Emilia Romagna

Stop forzato per la Zenith Prato a causa del maltempo. La sfida prevista oggi pomeriggio alle 15 contro il Corticella, valida come settima giornata del girone D di serie D, non si giocherà.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito dell’allerta meteo rossa per criticità idraulica riguardante diverse aree dell’Emilia Romagna, emessa dall’Arpae, dall’Agenzia per la Sicurezza territoriale e dalla Protezione Civile, ed estesa fino alla mezzanotte di oggi, ha rinviato al 30 ottobre tutte le partite del girone D, in programma sabato e domenica, ad eccezione del super derby Prato-Pistoiese.

I bluamaranto avranno quindi tempo per recuperare le energie e provare a rimettere in organico anche qualche acciaccato e a questo punto prepareranno direttamente la partita casalinga prevista mercoledì prossimo al Lungobisenzio contro il Progresso.

Un altro avversario diretto per la salvezza, da affrontare possibilmente al massimo delle forze. Se sarà o meno uno stop benedetto lo dirà il campo, visto che i ragazzi allenati da Simone Settesoldi avevano il morale alle stelle, stavano attraversando un gran momento di forma ed erano reduci da due vittorie consecutive.

Di fatto il tour de force previsto per questa settimana viene spostato semplicemente alla prossima, per i colori bluamaranto, che però poi giocheranno quattro partite ravvicinate contro, nell’ordine, Progresso, Fiorenzuola, Corticella e Ravenna (il 3 novembre).

Rinviate anche tutte le partite che coinvolgono le squadre emiliane romagnole del Campionato Juniores Nazionale.

Oggi, comunque, la Zenith Prato farà un’amichevole in famiglia per mantenersi in allenamento e non perdere un giorno di lavoro sul campo.

"E’ chiaro che questo slittamento ci complica un po’ le cose, ma la salute viene prima di tutto – commenta il vice presidente Enrico Cammelli -. Speriamo che rimanga soltanto un’allerta meteo e non succeda niente nelle zone interessate".

L.M.