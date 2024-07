Zenith, serie D vicinissima. Già fuori altre due società

Zenith Prato ormai ad un passo dalla serie D e pronta ad allestire una rosa con qualche nome di spicco. In via del Purgatorio i gesti scaramantici si sprecano, come è normale che sia, ma le possibilità sembrano aumentare ogni giorno che passa. A seguito di una ulteriore verifica delle domande di iscrizione fra le aventi diritto, è emerso che Alessandria e Monte Prodeco non hanno provveduto a validare e conseguentemente ad inoltrare la domanda di iscrizione al campionato di serie D 2024-2025. Quindi altri due posti si liberano e dovranno essere colmati andando a ripescare direttamente tra le società che hanno fatto domanda.

Facendo un breve riepilogo, le società aventi diritto che non hanno presentato la domanda sono: Alessandria, Amatrice Rieti, Monte Prodeco e Rotonda. Quelle che invece hanno presentato la domanda di ammissione alla scadenza del termine sono 164 su 168. Resta a questo punto da capire la reale ed effettiva posizione della Zenith Prato nella graduatoria di ripescaggio, anche se, da conteggi ufficiosi, il punteggio dei bluamaranto dovrebbe essere molto alto e tale da garantire, nella peggiore delle ipotesi, almeno la seconda posizione fra le società che hanno perso la finale play off nazionale di Eccellenza.

Considerando che quest’anno con i ripescaggi si partirà proprio dalle squadre di Eccellenza, alternandole alle retrocesse dai play out di serie D, ci sono davvero ottime probabilità (per non dire la quasi certezza) che uno dei quattro posti liberi possa toccare ai pratesi.

La società nel frattempo ha confermato ufficialmente il portiere Brunelli e il centrocampista Rosi e sta lavorando a fari spenti per confermare l’esterno Ciravegna e il talentuoso Kouassi. Non solo, si cerca di chiudere con l’ex Prato Gemignani, sempre a centrocampo. Un giocatore di esperienza che piace molto, impiegato come metronomo in una liea mediana di grandi corridori, anche al tecnico Settesoldi.

L.M.