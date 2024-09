Zenith, niente da fare. Passa la capolista Tau

Zenith Prato

0

Tau Calcio Altopascio

1

ZENITH PRATO (4-3-2-1): Brunelli; Casini, Cela, Fiaschi (89’ Tempestini), Messini; Kouassi (92’ Cecchi), Gemignani, Saccenti; Rosi (81’ Mertiri), Toci (76’ Bicchierini); Falteri (60’ Poli). All. Settesoldi.

TAU CALCIO ALTOPASCIO (4-3-1-2): Cabella; Ivani (75’ Biagioni), Negro, Meucci, Sichi; Bruzzo, Bernardini, Gonzi; Bongiorni (80’ Grossi); Motti, Andolfi (70’ Limongelli). All. Venturi.

Arbitro: Costa di Busto Arsizio.

Reti: 63’ Gonzi.

Note: 32’ espulso Gemignani.

Niente da fare per la Zenith Prato contro la capolista Tau Calcio Altopascio, che si impone di misura a Sesto Fiorentino giocando in superiorità numerica per oltre un tempo. Ma andiamo con ordine. Partita molto tattica in avvio. Le due squadre si studiano. E’ comunque il Tau Calcio che prova a fare la partita, pur trovando sempre la retroguardia di casa attenta nel chiudere ogni varco. Al 22’ altra occasione potenziale per il Tau, col bel cross di Ivani e col tentativo di testa di Andolfi che però viene ben contrastato da Cela e non riesce a dare forza al pallone, appoggiandolo di fatto fra le braccia del portiere pratese Brunelli. Il primo squillo della Zenith Prato arriva al 27’ con uno schema prolungato su calcio di punizione che libera al tiro Toci, ma la conclusione, centrale e non irresistibile, viene ben neutralizzata da Cabella. Sul ribaltamento di fronte Meucci serve in profondità sulla sinistra Sichi, che pennella al centro per l’accorrente Motti, incredibilmente impreciso, di testa, dal cuore dell’area di rigore. Alla mezzora Gemignani entra in scivolata su Motti poco fuori dal cerchi di centrocampo: intervento duro, che viene sanzionato dal direttore di gara con il rosso diretto. Padroni di casa in inferiorità numerica già a dieci dal termine del primo tempo. Appena prima dell’intervallo ancora pericoloso il Tau Calcio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Negro di testa si infila nella retroguardia di casa, ma non trova la porta. Le due squadre vanno quindi al riposo sullo 0-0. Nella ripresa la squadra allenata da Venturi prova a spingere sull’acceleratore approfittando della superiorità numerica. Il primo tentativo al 53’ è di Gonzi, che direttamente da calcio di punizione cerca l’incrocio da posizione defilata senza fortuna. La Zenith Prato si chiude a riccio e cerca qualche sporadico contropiede. Il vantaggio ospite arriva al 63’ con un altro calcio di punizione di Gonzi, che stavolta da posizione centrale non lascia scampo a Brunelli. Al 78’, con la forza della disperazione, si rivedono in avanti i pratesi con un tiraccio di Rosi dal limite dell’area al termine di un’azione insistita di Poli sulla destra. Sul fronte opposto Bongiorni alza troppo la mira dopo una bella sponda di Biagioni. All’86’, con un guizzo, la Zenith Prato va vicinissima al pareggio: Cela trova ancora una volta il salvataggio di Meucci sulla linea di porta. E’ l’ultimo brivido del match, che si chiude con un’altra sconfitta per i padroni di casa.

L.M.