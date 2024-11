Zenith, che ko: cinque schiaffi dal Ravenna

Zenith Prato

0

Ravenna

5

ZENITH PRATO (4-1-4-1): Brunelli, Casini, Tempestini, Fiaschi, Messini; Gemignani; Rosi (80’ Malpaganti), Kouassi (60’ Moretti), Saccenti (46’ Falteri), Toci (70’ Bicchierini); Vezzi (46’ Poli). A disp. Landini, Malpaganti, Fiore, Cecchi, Mertiri. All. Settesoldi.

RAVENNA (3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Venturini; Milan, Lordkipanidze (70’ Guida), Rossetti (65’ Mandorlini), Biagi, Rrapaj (70’ D’Orsi); Lobosco (70’ Nappello) Lobosco, Manuzzi (55’ Di Renzo). A disp. Galassi, Mauthe, Crosariol, Calandrini. All. Marchionni.

Arbitro: Velocci di Frosinone.

Reti: 16’ e 26’ Manuzzi, 33’ Lobosco, 53’ Lordkipakidze, 66’ Rrapaj

Troppo forte il Ravenna per questa Zenith Prato. L’abisso tecnico e fisico fra le due formazioni sta tutto nel 5-0 finale. Una vittoria netta per la formazione giallorossa, mai messa in difficoltà dai padroni di casa, che dopo questo ko rimangono bloccati nella zona play out del girone D di serie D con 8 punti e tante cose da rivedere. Al 16’ passa in vantaggio la formazione ospite: lancio di Rossetti in profondità per Manuzzi, che sfugge alla marcatura di Fiaschi e con la giusta freddezza in area di rigore deposita alle spalle dell’incolpevole Brunelli in uscita disperata. La squadra di mister Marchionni è padrona del campo. Al 26’ arriva anche il 2-0 del Ravenna su gentile concessione dei padroni di casa. Saccenti si addormenta in possesso di palla proprio di fronte alla sua area, Onofri ne approfitta per rubargli la sfera e il pallone finisce di nuovo sui piedi di Manuzzi, che ancora una volta a tu per tu con Brunelli non sbaglia. Al 29’ ancora una buona opportunità per Manuzzi. La gara resta comunque a senso unico. Al 33’ il Ravenna cala il tris: sugli sviluppi di un corner calciato da Milan, sponda al centro di Onofri per Lobosco, che anticipa il suo diretto marcatore in area piccola e infila Brunelli. Al 40’ in contropiede si affaccia in avanti anche la squadra di mister Settesoldi, con il bel lancio di Kouassi per Vezzi, che converge in area e libera il destro, mancando il bersaglio grosso. Nella ripresa, non paga, la formazione ospite tiene il piede premuto sull’acceleratore e al 53’ trova anche il poker: cross di Rrapaj, perfetto inserimento di Lordkipanidze, che di testa infila l’angolino basso alla sinistra di Brunelli. Tre minuti più tardi prova a rispondere la formazione pratese con un tiraccio di Poli che finisce abbondantemente a lato. Al 66’ ancora Ravenna in rete con un’azione pazzesca che coinvolge tutto il reparto offensivo: velo di Lobosco, doppio scambio con Di Renzo, che poi apre sulla sinistra per l’accorrente RRapaj, lucido nel mettere giù il pallone, prendere la mira e infilare per la quinta volta il povero Brunelli. Il Ravenna vince con merito. La formazione bluamaranto incassa la terza sconfitta in 7 giorni e deve rimboccarsi le maniche per uscire dalla zona play out.

L.Montaleni