Workshop architettura, è bufera "Ma i soldi per i servizi non ci sono"

Il workshop sull’architettura di Poggio fa discutere i candidati. Tanti i motivi del convegno contestato: i soldi potevano essere utilizzati in modo diverso ed è stato organizzato durante i comizi elettorali. Sabato scorso alle Scuderie Medicee è iniziato "Beyond the boundary’", organizzato da Bodar Bottega d’Architettura e MDU Architetti e sino al 21 aprile architetti da tutto il mondo terranno dibattiti e laboratori per gli studenti e gli architetti under 35 iscritti per una riflessione e un’indagine sulle diverse tematiche che interessano il patrimonio storico e paesaggistico mediceo. "I fondi per assicurare servizi e decoro ai poggesi non ci sono mai – dice Diletta Bresci, candidata della Lega nella lista di Riccardo Palandri - penso allo stato indecente del cimitero comunale, oppure alle buche in via del Granaio, o ancora al marciapiede dissestato e pericoloso nel tratto finale di via Lombarda. Quando però si tratta di farsi campagna elettorale in piena convocazione dei comizi allora i soldi spuntano subito. Questo è uno schiaffo ai poggesi della giunta Puggelli che ha assegnato a uno studio con sede in provincia di Messina, l’organizzazione di un workshop di architettura sui cui risultati non c’è alcuna assicurazione di attuazione".

La replica dell’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini è arrivata a stretto giro: "Il workshop ha attirato e sta attirando architetti nazionali e internazionali, coinvolgendo il politecnico di Milano o lo IUAV di Venezia fino ad altre realtà accademiche da tutto il mondo, dando lustro e pregio al territorio. L’opposizione invece sembra volerci condannare al provincialismo più bieco e scuro. In questi anni siamo riusciti ad attirare oltre 10 milioni di risorse esterne, investite poi sul territorio, proprio grazie alla capacità di farsi trovare pronti con idee, progetti e capacità operativa. Tutto nasce da occasioni come il workshop che è senz’altro un investimento per il futuro di tutti noi".

L’assessore al sociale Maria Teresa Federico invece sottolinea che i soldi messi a bilancio per sostenere questo workshop nulla tolgono al capitolo destinato al sociale: "Il contributo che il Comune eroga per aiutare le famiglie poggesi nel pagamento dell’affitto è un unicum a livello regionale. Queste le cifre: sono 52.000 euro i fondi stanziati nell’anno in corso dall’amministrazione per il contributo affitti (in aumento rispetto allo scorso anno, quando la cifra era pari a 50.900 euro), di cui 12.750 già erogati in questi primi mesi dell’anno".