Weekend Sedano days. Poi Terra di Prato e gli altri mercati

Sapori tipici dell’autunno, come castagne e olio nuovo oggi fra i banchi Terra di Prato in piazza del Mercato nuovo dalle 8 alle 13. Circa 40 aziende agricole del territorio e dintorni con ortaggi, frutta, formaggi, carni e salumi, pane, olio, miele, confetture e articoli di abbigliamento realizzati con filati di alpaca. In programma anche un laboratorio su come si produce la birra. E a proposito di tradizioni e sapori del territorio da ricordare l’appuntamento di oggi e domani con i Sedano alla pratese Days, la kermesse ideata da Renzo Bellandi (ristorante Megabono) alla sua terza edizione: da ATipico in via Cairoli si potranno degustare le diverse versioni del sedano (da quelle degli chef, a quelle casalinghe, fino alle varianti dolci) in orario 10-12 e 15-18,in Saletta Valentini la mostra fotografica a cura di Claudio Martini in orario 10-12 e 15-18, ingresso gratuito. Fino a mercoledì tanti locali hanno accolto l’invito a celebrare il piatto, inserendo i Sedani alla pratese nei menù.

Oggi e domani dalle 9 alle 19 in piazza San Francesco la mostra mercato Collezionare in piazza con curiosità, collezionismo, modernariato, vintage e oggettistica di antiquariato. Domani dalle 8 alle 19 mercato di Confcommercio in via Bologna a Santa Lucia.