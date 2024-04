Weekend di libri. Gli appuntamenti nelle biblioteche

Appena conclusa la Giornata mondiale del libro 2024, la Lazzerini prosegue nel fine settimana con le sue attività culturali. La Giornata dedicata al libro che si tiene in tutto il mondo il 23 aprile, si è conclusa anche quest’anno con successo: i libri vintage sono andati a ruba, le creazioni artistiche realizzate da Riciclidea a partire dai libri destinati allo scarto sono stati particolarmente apprezzati dal pubblico e sono state centinaia le videoletture della sala ragazzi e bambini pubblicate sul canale youtube della biblioteca. Anche questo weekend quindi diverse le proposte all’insegna del libro. Domani pomeriggio alle 18.30 nuovo appuntamento con la rassegna Incontri con gli autori, organizzata in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista questa volta sarà Willy Guasti, divulgatore scientifico e creatore del canale di divulgazione Zoosparkle, con 100mila follower su Instagram, che presenterà Dinosauri eccellenti. Da Ciro a Sophie, storie di celebrità estinte (edizioni Gribaudo). Il volume racconta le storie di dinosauri famosi in modo fresco e avvincente, con rigore ma anche con molta ironia. Dialoga con l’autore Clarissa Ciabatti, l’ingresso è libero. Nel fine settimana tornano nelle biblioteche anche gli appuntamenti per i più piccoli. Alla Biblioteca Nord Peppino Impastato sabato alle 10.30 con il ciclo dedicato alla primavera divertenti letture animate per un tuffo in storie fantasiose e laboratori creativi in compagnia delle bibliotecarie per bambini da 4 a 8 anni. Stesso appuntamento anche alla Nord, alla stessa ora, sempre a ingresso libero.

Sabato alle 10.30 nella nuovissima Biblioteca di Casale Antonio Bruni l’appuntamento è con l’ultimo incontro del ciclo Buon appelibro: libri, cucina e ricette sono il tema di divertenti letture animate e laboratori insieme a personaggi curiosi, per abituare i più piccoli ad un’alimentazione sana, corretta e creativa. Insieme a I Formaggini Guasti i bambini dai 4 agli 8 anni possono scoprire l’importanza del cibo e i primi accorgimenti per non sprecarlo. In programma sabato 27, Le crespelle di Sussi e Biribissi . Prenotazione obbligatoria. Per ciascun bambino è necessaria la presenza di un accompagnatore.