"Walk in sound". La performance nel percorso museale

Un modo diverso per visitare la collezione di Palazzo Pretorio. "Walk In Sound – del tempo e dello spazio" è un progetto di Francesco Dendi pensato per il museo di piazza del Comune, in programma sabato 30 dicembre. La performance mette insieme in un atto unico la parola, il suono e l’immagine, seguendo l’intero percorso museale che si snoda su più livelli e all’interno del quale si andranno a innestare le visioni e le suggestioni testuali e sonore suggerite dall’artista. Il pubblico sarà così guidato all’interno di un’esperienza multisensoriale, "in cui l’atto performativo si farà collettivo, chiamando in causa una nuova modalità di fruizione e la possibilità di risvegliare in ognuno uno sguardo creativo con cui indagare, scoprire e conoscere". Il pubblico seguirà lo spettacolo attraverso le sale del museo ascoltando in cuffia testi e musiche. Le visite sono due: alle 16 e alle 18, per un massimo di 15 partecipanti per volta. La prenotazione è obbligatoria al 05741837859 o a [email protected]. Il costo del biglietto è di otto euro.