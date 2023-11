Volontari senza sosta. Prestanti: "Investire di più nella prevenzione"

"Per il futuro serve meno burocrazia e più risorse da investire nelle opere di prevenzione": così il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti, ieri in collegamento con Rai News 24 ha delineato lo scenario futuro e fatto il punto della situazione su quella che è l’emergenza attuale dopo l’alluvione che ha colpito soprattutto Seano.

Ci sono ancora da pulire le abitazioni con azioni di rimozione fango e i capannoni delle ditte, i negozi. Lungo i marciapiedi sono ancora accatastati arredi e oggetti ricoperti di fango che Alia ritirerà in questi giorni. Sono iniziati anche i lavori di somma urgenza di ripristino del reticolo stradale dei tratti danneggiati da movimenti franosi.

"Le due aree di stoccaggio sono riempite – aggiunge Prestanti – e lo scenario che si presentava sino a ieri alla Pista Rossa era impressionante anche perché è proprio all’ingresso del paese: una montagna di rifiuti. L’appello che rivolgo alla Regione e al Governo è quello di poter avere più risorse per le operazioni di ripulitura e di smaltimento. In futuro, il territorio deve essere messo in sicurezza ed è necessaria meno burocrazia e pensare a fondi per realizzare più casse di espansione, più arginature dei fiumi e fare più manutenzione". In aiuto della popolazione di Seano ci sono sempre tanti volontari (nella foto alla Pista Rossa. L’associazione "La Tinaia dei Medici" ieri ha consegnato alla Misericordia di Seano che è il punto di raccolta, 200 kg di detergente per i pavimenti e attrezzature per la pulizia, poi la Pro Loco di Pavana ha portato altro materiale. Oggi il gruppo I Giullari si sposterà su Poggio a Caiano dalle 9 (ritrovo davanti al Comune) per sistemare alcune zone ancora critiche. Gli attrezzi verranno forniti dal comune, così come i pasti. E’ consigliato sempre di venire con stivali di gomma, guanti, e se possibili di dispositivi di sicurezza personale come occhiali protettivi. Per contatti: whatsapp: 339 211 8776 e 340 366 6030.

M.S.Q.