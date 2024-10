Volley Prato, scatta il campionato. Missione Grosseto a testa alta

In trasferta per iniziare la stagione. Prende il via questo fine settimana il massimo torneo regionale di pallavolo (serie C) e per il Volley Prato di Mirko Novelli l’avversaria è l’Invicta Volley Grosseto (appuntamento domani ore 17.30 al palazzetto dello sport di Marina di Grosseto). Squadra neopromossa in categoria quella allenata da coach Enrico Ferrari, formata da giovani atleti di talento, età media di 17/18 anni, che si dividono tra serie B e C. Insomma, sulla carta, un buonissimo test per la Kabel che dovrà fare attenzione alla grinta e alla leggerezza d’animo di una formazione abituata a vincere e che affronta la massima categoria regionale senza pressioni particolari. La Kabel arriva a questa sfida dopo un intenso programma di amichevoli con formazioni di B e pari categoria utili a rodare una squadra ampiamente rinnovata. "Andiamo a Grosseto con la voglia di fare bene – dice coach Mirko Novelli –. Troveremo una squadra giovane e che non ha pressioni. Forse è meglio incontrarli adesso perché poi col tempo le squadre giovani e talentuose crescono e diventano ancora più pericolose. Hanno fatto bene in precampionato, hanno ragazzi che si allenano con la B e quindi dobbiamo affrontarli con il massimo della concentrazione. Arriviamo a questa gara in crescita, i ragazzi credono in quello che fanno e se riusciamo a migliorare anche nel cambio palla da posto quattro penso potremo dire la nostra con tutti in categoria".