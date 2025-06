"Voli di libertà" con la Pamat

Riconoscere e gestire le emozioni, guardarsi dentro per imparare a stare da soli e con gli altri, far valere i propri stati d’animo sempre in maniera rispettosa. E’ il percorso di crescita per bambini e ragazzi del progetto "Voli di libertà" della Pamat - Prevenzione abusi minori associazione toscana. Un cammino intrapreso con le classi delle scuole dell’infanzia e primaria, con insegnanti e famiglie diventato una mostra del lavoro dei ragazzi che sarà presentata sabato dalle 9.30 alle 12.30 alla sede dell’associazione in via del Serraglio, 38.

Il progetto "Voli di Libertà", si è sviluppato sul tema "Conoscere sé stessi e gli altri: sapere stare da soli e in compagnia". Attraverso la visione guidata di film e il lavoro di laboratori che hanno stimolato riflessioni e confronto, la mostra racconta le attività di scambio e dialogo tra ragazzi e ragazzi, tra ragazzi e adulti, rispettando le differenze nell’accoglienza e dando valore all’unicità di ognuno.

E la mostra stessa, a partire dalle attività messe in campo con le classi, sarà ancora occasione di incontro e condivisione con tutti gli attori del progetto; famiglie e ragazzi, dirigenti scolastici, insegnanti, psicologi dell’associazione. Il Progetto "Voli di Libertà" è una delle proposte dell’associazione su percorsi educativi rivolti agli istituti comprensivi del territorio. Uno stimolo collettivo caratterizzato da momenti formativi anche per riflettere sulla reale applicazione dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

