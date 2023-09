Voce in teatro, il vivaio di Pratolirica

Si rinnova l’appuntamento con "Voce in teatro", IX edizione, una esperienza di grosso spessore culturale. Merito dell’Associazione Pratolirica che alla passione e alle molteplici attività liriche accompagna la capacità professionale di dar vita a progetti come questo, che poche realtà culturali possono permettersi. "Voce in teatro" è la proiezione di tutto quello che sta a sostegno di una ottica contemporanea di fare opera lirica, un corso sui generis che non punta alla preparazione per il consueto concerto-esibizione finale. Che ci sarà in forma di spettacolo (partecipa il Coro Pratolirica diretto da Mayumi Kuroki) al Politeama il 14 settembre alle 21 (ingresso gratuito). Intanto, dal 10 settembre sono arrivati in città, come in passato, studenti di conservatori e città italiane convocati dal maestro collaboratore Nicola Mottaran (conservatorio di Parma): è la volta di Firenze, di Fermo, dell’Accademia di Osimo. "Voce in teatro" ha contribuito ad aprire una carriera sui palcoscenici dell’opera a tanti giovani: tra i docenti Gino Nappo, ex docente del Conservatorio di Roma, per drammaturgia e testo, Serenella Isidori, ex docente Conservatorio di Perugia, per azione, il personaggio. Questa IX edizione avviene all’indomani della scomparsa della soprano Renata Scotto (foto): a Prato ’rivivrà’ in Anna Vandi , docente di stile e repertorio, per dieci anni assistente di Scotto.

Goffredo Gori