A Vittoria Guazzini il premio ‘sportivo dell’anno’ del Panathlon Prato

Prato, 22 febbraio 2025 – Il Panathlon Club Prato ha consegnato a Vittoria Guazzini, campionessa olimpica a Parigi 2024 nell’Americana di ciclismo su pista, il premio “Sportivo dell’anno”. Il riconoscimento, istituito per la prima volta in questa occasione dal Club per premiare ogni anno il miglior atleta della provincia di Prato, è stato attribuito alla giovanissima campionessa di Poggio a Caiano dall’assemblea dei soci del Panathlon Club di Prato per i grandi risultati ottenuti nel corso del 2024.

Vittoria Guazzini, appena rientrata dagli Europei su pista di Zolder dove ha conquistato una medaglia d’oro e due d’argento a conferma del suo grande valore, ha ricevuto il premio mercoledì 19 febbraio a Prato da una delegazione di soci del Panathlon Club Prato composta dal presidente Massimiliano Martini, dai consiglieri Francesco Panzera, Urano Corsi e Marco Bertocchi e dai soci Piero Giacomelli (autore delle foto in allegato) e Luciano Battiston. La cerimonia si è svolta nei locali dello Sport Center Prato – Battiston System di viale Montegrappa a Prato di proprietà dello stesso socio ed ex calciatore del Prato e noto fisioterapista.

“E’ stato un onore premiare Vittoria Guazzini – ha dichiarato il presidente Martini – che rappresenta al meglio la tradizione sportiva pratese, protagonista grazie a lei di un'altra grande affermazione olimpica. Allo stesso tempo siamo felici di assegnare a lei il nostro riconoscimento perché, con la sua determinazione e passione, è anche un esempio fulgido dei valori propugnati dal Panathlon. Ringraziamo dunque Vittoria per i suoi successi ma anche per la sua grande disponibilità nei confronti del nostro Club del quale peraltro, agli albori della sua carriera, è stata già ospite, per aver trovato fra i suoi tanti impegni la possibilità di incontrarci, e le auguriamo un futuro ancor più ricco di soddisfazioni”.