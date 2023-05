"Vittoria di squadra" Brinda il centrodestra e già guarda al futuro Da Prato a Montemurlo

Una lunghssima sfilata di bicchieri ordinati con cura sul parapetto davanti a palazzo comunale. L’hanno apparecchiata in pochi minuti i titolari del Bar Roberta, il tempo di aspettare che Palandri e i suoi sostenitori arrivassero dal quartier generale del centrodestra in Comune dopo la notizia della vittoria. E con quei bicchieri tutto il centrodestra ha festeggiato fra abbbracci e sorrisi, pensieri per il futuro. "La vittoria di Palandri è anche la vittoria di tutti coloro che hanno lavorato con lui – il commento di Chiara La Porta, deputata FdI –, dei volontari, dei giovani, che hanno fatto sì che Riccardo diventasse sindaco. È quindi, soprattutto, la vittoria dei poggesi: la sinistra ha governato per 26 lunghi anni. Lo dichiarai nella mia prima intervista da deputato: Fratelli d’Italia avrebbe garantito un candidato che potesse vincere, non un nome di bandiera, anche se la forza dei numeri era dalla nostra, siamo vincitori delle ultime elezioni nazionali. A Poggio però ha vinto sopratutto la forza della ragione, perché abbiamo scelto il candidato migliore, non solo attraverso il confronto con i partiti, ma ascoltando tutte le forze civiche che, in questo comune, volevano davvero il cambiamento".

"Una vittoria storica, che è un segnale di cambiamento in vista dell’anno prossimo – ha detto Erica Mazzetti, parlamentare pratese di Forza Italia –. Impariamo da questo successo: il prossimo anno a Prato dovremo scegliere il candidato migliore, non la bandiera, come abbiamo saputo fare con Palandri. Gli elettori premiano queste scelte". Soddisfazione anche in casa della Lega: "Una vittoria storica, un grande risultato – il commento del segretario Daniele Spada –. Grazie a Riccardo Palandri, grazie a tutti i poggesi che ci hanno dato fiducia, grazie a tutti gli amici che si sono impegnati per questa vittoria, in primis alla nostra Diletta Bresci che in cinque anni ha combattuto in consiglio e che oggi viene riconfermata". Dall’altro capo del mondo, America Centrale, i complimenti del sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli: "Un risultato storico, frutto di un lavoro di squadra. Di una squadra di coalizione che non può fare a meno di nessun componente. Buon lavoro a Riccardo, siamo tutti con te".

Infine, fra i tanti messaggi di congratulazioni per Palandri e la sua squadra arrivano anche quelli della coordinatrice comunale di FdI a Montemurlo Alice Gigliotti e del capogruppo in consiglio comunale Matteo Mazzanti: "Congratulazioni a Palandri e a tutto il centrodestra poggese per la vittoria – hanno detto –. Il prossimo traguardo per noi sarà vincere a Montemurlo. La sfida è importante e già stiamo lavorando per trovare i migliori candidati per il centrodestra". Anche Montemurlo, come a Prato e nei comuni della Vallata, si vota il prossimo anno.

