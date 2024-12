Visite record alla villa medicea di Poggio a Caiano grazie alla Visitazione del Pontormo

Visite da record alla villa medicea di Poggio a Caiano dopo l’arrivo della Visitazione. Se questa è la buona notizia, quella meno buona è che non ci sono ancora iniziative capaci di "monetizzare" in qualche modo questo grande flusso di visitatori e poter contribuire al restauro della chiesa di San Michele a Carmignano.

La direzione regionale musei nazionali di Firenze fa sapere che nel mese di novembre si è registrato un aumento significativo rispetto al 2023 di ingressi in villa: quasi il raddoppio dei visitatori, con un aumento del 187%. Le visite a ottobre, invece, non sono aumentate perché è stato un mese che ha avuto frequenti allerte arancioni che hanno inciso sugli ingressi.

Dalla metà di settembre la Visitazione del Pontormo è collocata in sala del Fregio e all’interno della villa c’è anche la lunetta affrescata del Pontormo di "Vertumno e Pomona". L’arrivo dell’opera, insieme a quelle della chiesa di San Michele ospitate in sala della Giostra nel palazzo comunale, ha ridato nuova linfa al turismo locale.

Le presenze, spiega l’ufficio della direzione regionale musei, non sono quantificabili numericamente perché l’ingresso sia con la Visitazione sia in tempi normali avviene su prenotazione che è nominale e nel gruppo c’è un numero variabile di persone. Il gruppo viene poi accompagnato dal personale della villa. La soddisfazione per il risultato però è evidente.

La direzione dei musei sta lavorando ad un cartellone di iniziative per il 2025 che avranno al centro la Visitazione, alcune saranno inserite nel circuito di valorizzazione della villa già collaudato, ad esempio le Giornate del Fai, la Notte dei Musei ma altre saranno proprio mirate a far conoscere quest’opera e la sua storia.

L’ingresso in villa è gratuito ma occorre prenotare. La villa è aperta da martedì a domenica con ingresso ogni ora dalle 8,30 alle 15,30. Non si effettua la visita delle 13,30. Prenotazione allo 055.877012.

La villa e il parco saranno chiusi il 25 dicembre e il 1° gennaio ma durante le vacanze natalizie ci può essere l’occasione per vedere la Visitazione nel nuovo allestimento. Quest’anno da vedere a Poggio c’è anche la mostra alle Scuderie Medicee "Soffici e alcuni artisti del ‘900 Figura per figura". Orario: dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19.

M. Serena Quercioli