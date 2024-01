Visitazione, Prestanti rilancia il centro didattico

Visitazione di Pontormo, il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti rilancia il centro didattico ed espositivo di Artimino per accogliere l’opera, in attesa che la chiesa di San Michele sia ristrutturata. La proposta è emersa nel corso dell’incontro di mercoledì a Firenze, al quale erano presenti i vertici della Soprintendenza, un funzionario del ministero della Cultura, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri. La struttura però, come lo stesso Prestanti dice, sarà pronta "entro quest’anno", mentre il capolavoro del Pontormo deve essere spostato con urgenza, date le precarie condizioni della chiesa. "Inviteremo la Soprintendenza a un sopralluogo per concordare eventuali accorgimenti e rifiniture da includere nel corso dei lavori", aggiunge il primo cittadino. "Sono emersi due scenari che ora sono al vaglio della Curia, proprietaria dell’opera – dice –, Palazzo Pretorio e la Villa Medicea di Poggio, che è un museo statale, e siamo aperti a tutte le soluzioni, purché siano garantite tutela e sicurezza dell’opera, la valorizzazione della territorialità e lo stretto legame identitario che lega la Visitazione a Carmignano, che non può precludere da un impegno sottoscritto e vincolante per il suo ritorno a casa e l’impegno di tutti i soggetti al reperimento dei fondi per la ristrutturazione di San Michele". Parole ben diverse da quelle scritte e pronunciate in più occasioni da Prestanti, che aveva definto "furto morale" il possibile trasferimento della Visitazione a Palazzo Pretorio.