Visitazione, il docufilm per la tv tedesca d’arte

Come portare più turisti nei luoghi della Visitazione e sostenere il restauro della chiesa di Carmignano? La missione non sarà facile ma il Comune ci prova.

Le occasioni sono i 530 anni dalla nascita del Pontormo e i 450 anni dalla morte e sindaco e giunta hanno steso un programma "Pontormo in tour" che prevede visite guidate all’esposizione temporanea delle opera, la creazione della Pontormo card, oltre ad azioni e progetti di fundraising per il restauro della chiesa. E saranno potenziate le sinergie già in corso con Pro Loco e Consorzio dei vini. In questi giorni è in giro a Carmignano, con la sua telecamera, Nathan Eddy, nato in Rhode Island (Usa), di professione giornalista freelance e documentarista: da diversi anni vive a Berlino e realizza docu-film per la tv tedesca sull’arte. E’ capitato nel bel mezzo della vicenda "sitazione" e ha avuto modo di intervistare i cittadini, i negozianti, gli amministratori incontrando anche il restauratore dell’opera, il fiorentino Daniele Rossi.

"In Germania – racconta – abbiamo opere del Bronzino ma non del Pontormo. Sono riuscito a vedere l’opera e non è giusto che un capolavoro del genere resti in una situazione di pericolo come non è altrettanto giusto che la decisione sullo spostamento sia stata presa da chi non vive sul territorio e non ha potuto vedere il legame tra la Visitazione e la sua gente".

Nathan Eddy parla un buon italiano e il suo reportage sarà intriso di poesia dove l’arte si fonde col paesaggio. Ad accompagnarlo nei luoghi più importanti è stato il sindaco Edoardo Prestanti: "E’ venuto a trovarci perché affascinato dalla nostra lotta per la tutela e l’attaccamento alla Visitazione, che lui stesso definisce anima del luogo".

M. Serena Quercioli