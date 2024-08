Visitazione, ci siamo. Trasloco imminente: "Entro il 10 settembre"

Visitazione, l’attesa è finita: entro il 10 settembre l’opera del Pontormo sarà collocata alla villa medicea di Poggio e le sei opere che sono nella chiesa di San Michele saranno trasferite in sala della Giostra. Lunedì partono i lavori di allestimento dei pannelli in sala della Giostra mentre la teca per la sala del Fregio è già stata acquistata. Il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri tira un sospiro di sollievo per questa vicenda, durata parecchi mesi, e che ha sottratto la Visitazione alla vista del turismo del Montalbano ma anche dei tanti fedeli affezionati.

"Da tre settimane – spiega il sindaco – sono arrivate tutte le autorizzazioni sia per noi sia per la Soprintendenza. Si poteva collocare a luglio? La scelta della villa è stata quella di usare la prudenza. La sala del Fregio, al primo piano, ha il muro esposto al sole e non c’è l’impianto di climatizzazione. La direzione ha preferito rinviare a settembre, così questo mese faranno le ultime verifiche sul muro per l’umidità, per poi collocare la teca già acquistata. A settembre ci sarà quindi un trasporto unico della Visitazione e delle sei opere della chiesa. Secondo le statistiche della villa, inoltre, in estate c’è un flusso minore di affluenza turistica e tutto sommato aspettare settembre non cambiava le cose. Noi abbiamo modo di programmare la festa dell’Assedio in funzione anche della presenza di queste opere e creare alcuni appuntamenti per far sapere cosa c’è quest’anno in più da vedere. Sarà una festa dell’Assedio in versione speciale: per la prima volta nella storia a Poggio ci sarà la Visitazione. Siamo soddisfatti anche se lo sforzo economico per noi è stato notevole: ad oggi abbiamo speso 60.000 euro e per questo motivo la nostra programmazione estiva è stata più scarsa".

La Visitazione (tempera su tavola delle dimensioni di 274 x 193 cm, già deposta da diversi mesi in una cassa) prima del trasloco verrà riaperta alla presenza dei tecnici della Soprintendenza per verificarne lo stato di conservazione: "Su questo aspetto – precisa Palandri – ci tengo molto perché non voglio siano attribuite poi responsabilità al Comune di Poggio sulla conservazione e le operazioni di spostamento". Le opere che verranno staccate dalla chiesa di San Michele a Carmignano e spostate in sala consiliare sono la "Madonna del Carmine e Santi" di Naldini, "Santi" di Naldini, l’Annunciazione di ambito fiorentino (Maestro di Carmignano), la "Natività di Gesù", la "Madonna del Rosario" di Lotti e "Estasi di San Francesco" di Cardi detto il Cigoli.

I Comuni medicei avranno poi quasi un anno di tempo per promuovere visite e iniziative collaterali, mirate ad esempio alla raccolta fondi per i restauri della chiesa, perché poi a luglio la Visitazione andrà a Roma, in "prestito", per le celebrazioni del Giubileo e in quel caso è stata fatta la richiesta di ambiente climatizzato. L’opera salterà quindi una probabile seconda estate calda se quella del 2025 sarà come quella di quest’anno.

M. Serena Quercioli