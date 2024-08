Visita di Ferragosto al carcere: "Suicidi e strutture fatiscenti. Sono urgenti interventi concreti"

"È un’altra giornata di caldo estremo e nel carcere de La Dogaia non si respira. Ma il problema non sono solo le temperature eccessive: lo sono anche il sovraffollamento cronico, la presenza di cimici e blatte, la carenza di mediatori culturali, in grado di gestire l’elevato numero di detenuti stranieri, e di funzionari, con mancanza di coordinamento del personale". Così il portavoce del Pd Toscana Diego Blasi al termine della visita alla casa circondariale nel giorno di Ferragosto insieme ad una folta delegazione composta da esponenti istituzionali e della camera penale. Per il Pd oltre a Blasi erano presenti il presidente del Consiglio comunale Lorenzo Tinagli, il consigliere Regionale Marco Martini e la consigliera comunale Martina Cacciato. C’erano anche la garante dei detenuti del Comune di Prato (Margherita Michelini), membri della Camera Penale (Elena Augustin, Gabriele Terranova, Sara Mazzoncini) e attivisti di Radicali Italiani (Matteo Giusti e Barbara Soldi).

"Una situazione critica che compromette non solo la sicurezza, ma anche la possibilità di offrire ai detenuti opportunità di reinserimento attraverso progetti formativi e lavorativi. Il lavoro di chi opera in carcere, a tutti livelli, è encomiabile. Ma non può bastare – dice Blasi – Di fronte a questo scenario desolante, le dichiarazioni dell’onorevole Erica Mazzetti, che ha descritto il carcere come ‘tenuto bene’, rappresentano la cecità di una politica che si limita a proporre riforme insufficienti come abbiamo assistito con il dl carceri. Come Pd in Toscana continueremo a batterci affinché la dignità umana sia rispettata anche nelle carceri, chiedendo al Governo di intervenire con urgenza". Le sezioni visitate presentano "gravi problemi strutturali, tra cui la presenza di infestazioni, celle fatiscenti e mancanza di arredamenti – scrive Matteo Giusti – . I detenuti dicono di usare l’acqua corrente per refrigerare gli alimenti". La visita si è chiusa con la promessa di aprire tavoli tra la Direzione e le istituzioni".