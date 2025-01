Violenza sessuale su due giovani donne, arrestato volontario di un’associazione

Prato, 21 gennaio 2025 – Avrebbe abusato di due giovani donne, una minorenne, durante l’attività di volontariato. L’uomo è stato arrestato per violenza sessuale e dovrà essere processato. L’indagine è stata svolta dalla polizia con il supporto della Squadra mobile e della polizia municipale di Prato. Secondo le prime informazioni le vittime degli abusi avrebbero disabilità psichica e fisica. L’uomo, che fa servizio di volontariato in città, è stato portato in carcere.