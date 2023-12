Villa Fiorita, ecco la guida ai servizi

Resteranno in funzione anche per le festività i principali servizi della casa di cura Villa Fiorita. Ad annunciarlo è la stessa struttura con un vademecum informativo destinato a pazienti e a tutta l’utenza. Fino a sabato 6 gennaio ci saranno solo delle riduzioni d’orario nell’apertura al pubblico. Ma andiamo con ordine. L’attività legata alla programmazione degli interventi chirurgici e alla pre-ospedalizzazione rimarrà sempre aperta con orario 8-14 dal lunedì al venerdì e 10-12 il sabato. L’ufficio pre-ricovero, invece, sarà chiuso il 1° e 6 gennaio. Spostandoci agli ambulatori di via Angiolini, rimarranno aperti ma osserveranno un orario al pubblico ridotto: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. Gli uffici saranno chiusi nei giorni festivi 1° e 6 gennaio. Poi è il turno degli ambulatori di via di Cantagallo, anche questi aperti per le festività ma con un orario ridotto al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14.30. Anche in questo caso gli ambulatori saranno chiusi nei giorni festivi (1° e 6 gennaio) e lo stop al servizio si estende anche alla giornata di sabato 30 dicembre. Gli stessi giorni di chiusura valgono pure per il centro prelievi di Villa Fiorita, quindi niente servizi nei giorni festivi (1° e 6 gennaio) e il 30 dicembre. Il centro prelievi sarà aperto all’utenza dal lunedì al venerdì con orario dalle 7 alle 13. Per quanto riguarda il numero unico di prenotazione per le visite specialistiche, le analisi di laboratorio e le prestazioni diagnostiche ( 0574/4891, digitando l’opzione 1) sarà attivo nei giorni feriali, escluse le giornate del sabato, dalle 8.30 alle 14.