Villa Fiorita, cambia la proprietà. Le quote vendute al Gruppo Over

Villa Fiorita cambia proprietà. Si sono concluse le operazioni di cessione delle quote della struttura al Gruppo Over, leader nei servizi di assistenza e cura. Over era entrato nella compagine sociale lo scorso novembre come socio di minoranza e adesso ha perfezionato l’acquisto del 100% del capitale sociale della storica casa di cura pratese, diventandone così l’unico azionista.

"Da tempo eravamo alla ricerca di un partner forte in grado di consolidare la crescita e di puntare su settori strategici come sviluppo e innovazione – sottolineano la presidente Beatrice Bardazzi, il vice prersidente Leonardo Danti ed i consiglieri Elisa Bardazzi e Letizia Danti – Nei mesi scorsi il Gruppo Over era entrato nella nostra compagine sociale con una quota di minoranza. Ora, a distanza di sei mesi, possiamo dire di aver trovato l’interlocutore giusto. Grazie a Over la casa di cura potrà fare un ulteriore passo in avanti, sia in termini di stabilità che di prestazioni offerte. In questi anni le nostre famiglie hanno gestito Villa Fiorita con grande cura e attenzione, arrivando a costruire una struttura di eccellenza nel panorama della sanità accreditata in Toscana".

I dirigenti della struttura sottolineano in particolare che si è trattato di "un percorso lungo che è stato possibile soprattutto grazie alle tante professionalità che ogni giorno lavorano nella casa di cura. Con il passaggio al Gruppo Over – concludono i dirigenti della struttura – Villa Fiorita rimarrà in ottime mani, potrà crescere ancora di più ed essere sempre la clinica di tutti i pratesi".