Villa del Palco: i madrigali di Isabella de’ Medici

Domani sera alle 21 a Villa del Palco il concerto "La musica di Isabella de’ Medici" dell’Ensemble Biagio Pesciolini, nato nel 2015 all’interno della Scuola di musica Verdi, e diretto da Mya Fracassini. Il gruppo madrigalistico ripercorrerà alcune tappe della vita musicale di Isabella de’ Medici, a partire dai madrigali che circolavano a Firenze nella sua infanzia e giovinezza, passando poi ad eseguire alcune composizioni di Maddalena Casulana. Saranno eseguiti anche alcuni brani tratti dal Lamento di Olimpia di Stefano Rossetti, composti su commissione di Isabella. Non mancherà l’esecuzione di Lieta vivo e contenta, brano attribuito proprio a Isabella, nella sua versione per canto e liuto, e poi trasformato in un madrigale a sei voci dal compositore Cipriano de Rore. I brani saranno introdotti da brevi spiegazioni, aneddoti e racconti così da accompagnare il pubblico alla comprensione del significato dei madrigali.