Prato, i Vigili del Fuoco nelle scuole per formare gli studenti

Prato, 10 maggio 2023 - Continua la formazione dei giovani studenti della provincia da parte dei Vigili del Fuoco di Prato. Come ogni anno, il Comando è impegnato da aprile in diversi plessi scolastici delle scuole secondarie di primo grado del territorio per portare avanti il progetto “Alunno Sicuro”, che prosegue ormai ininterrottamente da più di 10 anni (ad eccezione della pausa dovuta al Covid-19).

L'iniziativa, che fa parte del progetto “Ambiente Sicuro Infanzia”, presentato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in cooperazione con il Comitato “Sicurinsieme”, ha formato fino a questo momento circa 30.000 alunni.

In questa edizione, dovrebbero essere 900 gli studenti coinvolti, a cui aggiungere il personale amministrativo e gli insegnanti, anch’essi attori protagonisti del sistema sicurezza in ambito scolastico.

L'obiettivo è quello di fornire non solo utili informazioni sulle norme di sicurezza da adottare in caso di emergenza (incendio, terremoto, fuga gas ecc), ma anche le basilari nozioni di prevenzione e lotta agli incendi, insegnando ai giovani comportamenti che siano improntati alla solidarietà, collaborazione e autocontrollo, soprattutto durante la delicata fase di evacuazione. Alla fine del percorso di apprendimento, sono previste delle prove di evacuazione generale, per mettere in pratica ciò che si è appreso a livello teorico.

Francesco Bocchini