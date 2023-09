Vigili del Fuoco Domano Incendio a Schignano, Prato

Ieri si sono riaccese le braci dell’incendio che giovedì scorso aveva funestato la collina di Schignano, in località Pozzole, distreggendo 15 ettari di bosco. Ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della Vab che stavano bonificando la zona, hanno permesso che il nuovo focolaio venisse subito domato. Già giovedì sera l’azione delle squadre di pronto intervento aveva portato otto controllo il vasto incendio che si è sviluppato partendo probabilmente da alcuni residui vegetali bruciati in un terreno privato. Sette persone erano state fatte allontanare in un primo momento per precauzione dalle abitazioni vicine. Per spegnere il rogo erano serviti anche due elicotteri della Regione e un canadair si era rifornito di acqua al lago di Bilancino. Il rogo si era propagato anche nella parte alta del bosco. Inoltre sono intervenuti i carabinieri forestali per accertare le cause dell’incendio.