Vigilessa aggredita dal cane : "Non è stata morsa, solo spinta"

Il cane Gaia non ha morso la vigilessa di Poggio a Caiano. Massimiliano Fancelli, titolare della tipografia in via Soffici dove è avvenuto l’incidente, ha voluto precisare quanto accaduto. Il fatto risale ai giorni dell’alluvione. "L’agente ha suonato il campanello e le ho detto di aspettare che avrei chiuso il cane in macchina in quanto stavo andando via e poi le avrei aperto – ha spiegato Fancelli –. L’agente invece approfittando dell’apertura del cancello, poiché era uscito mio zio, si è introdotta nel piazzale e il cane gli è corso incontro e le è saltato addosso". Gaia, incrocio fra pastore tedesco e rottweiller, ha quattro anni, è in affido alla famiglia perché sottratta a maltrattamenti ed è seguita da un educatore. Il cane era stato tolto dalla Lav a un imprenditore cinese, che ha la ditta in via del’Artigianato a Poggio, perché sottoposto a maltrattamenti.

"Il cane è stato subito richiamato – conclude Fancelli - e l’agente soccorsa ma non l’ha assolutamente morsa, ci tengo a precisarlo. Si è notato subito che poteva avere una possibile frattura del polso e le ho detto più volte che il cane era assicurato".

La vigilessa ha sporto denuncia.