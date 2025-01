Vigilanza privata. Nuova sede Uiltucs

MONTEMURLO (Prato)

Nuova sede in Toscana per la Uiltucs, l’ottava a livello regionale. Sarà inaugurata a Montemurlo (Prato) in via Matteotti dopodomani, mercoledì. Si occuperà di terziario, commercio, turismo, cooperazione, servizi e vigilanza privata che stabilirà il suo quartiere generale proprio nei nuovi uffici. Questo presidio, viene spiegato, erogherà servizi alle lavoratrici e ai lavoratori del territorio: attraverso il Caf-Uil, per le questioni fiscali e il patronato Ital-Uil, per i diritti sociali e previdenziali. Ma la sinergia e la collaborazione andranno oltre: nella nuova sede i pensionati di Montemurlo potranno trovare l’assistenza della Uilp pratese e dell’Ada, l’associazione per i diritti degli anziani.