Viale della Repubblica, ancora code: "E’ mancata la comunicazione"

Finiranno questa mattina, già entro ora di pranzo (salvo imprevisti), i lavori in corso in viale della Repubblica, all’altezza della scuola Pier Cironi. Un cantiere che martedì ha causato il caos a causa del senso unico alternato di marcia regolato con semaforo e che ieri, dopo le richieste del Comune, invece ha visto un moviere a regolare il traffico. Una mossa che ha facilitato parzialmente il deflusso delle auto, visto che le code si sono formate lo stesso, anche se il deflusso è stato migliore del giorno precedente. In corso in viale della Repubblica c’è il rifacimento di una caditoia, all’altezza della fermata dell’autobus, che andrà a risolvere il problema degli allagamenti in quel tratto di strada di fronte alla scuola media. Una situazione prioritaria per il Comune, perché situata davanti a una scuola e in corrispondenza della pensilina dei bus. Lavori richiesti con urgenza a Consiag Servizi Comuni a maggior ragione dopo l’alluvione del 2 novembre che così tanti danni ha creato in città e in provincia.

Gli scavi di questi ultimi due giorni hanno inevitabilmente creato disagi, con gli automobilisti che lamentavano soprattutto la mancanza di una comunicazione preventiva del cantiere. Già ieri così Comune, municipale e Consiag Servizi Comuni si sono attivati per provvedere ad aumentare i cartelli informativi, dando agli automobilisti la possibilità di scegliere per tempo una viabilità alternativa, evitando così di imboccare viale della Repubblica e di ritrovarsi fermi in fila.

Dal Comune spiegano che la scelta di effettuare proprio in questi giorni i lavori è stata dettata dal fatto che ci sono le scuole chiuse, sia il Buzzi che le stesse Pier Cironi. In questo modo si è evitato di ingolfare completamente il traffico, che nei giorni normali di scuola si sarebbe completamente paralizzato col senso unico alternato di marcia. Questa attenzione richiesta dall’amministrazione comunale però non è bastata per abbattere del tutto i disagi. Anzi, nelle ore di punta il traffico di zona ne ha ugualmente risentito, provocando i malumori degli automobilisti. Ritardi che si sono trasformati in proteste e richieste di spiegazioni, con telefonate al centralino della municipale e in Comune. I disagi, comunque, dovrebbero ormai essere agli sgoccioli, visto che stamani verranno realizzare le ultime rifiniture sulla caditoia, per poi procedere con la normale riapertura del viale.