Viaggio nelle fake news: come riconoscerle subito

Le fake news: come riconoscerle? Venerdì scorso è girata una notizia riguardo all’esondazione del Bilancino. In tanti hanno letto e condiviso questa informazione, ma era vera? Era stata diffusa senza verificare le fonti, creando allarme tra le persone. E’ quindi sia importante imparare a riconoscerle.

Perché diffondono fake news? Abbiamo individuato alcune ragioni: per attirare attenzione. Alcuni siti pubblicano notizie false solo per ottenere più clic e guadagnare soldi. Per creare paura o confusione: a volte le fake news vengono diffuse per manipolare le persone o influenzare le loro opinioni. Per scherzo: alcuni inventano storie assurde solo per divertimento, ma non tutti capiscono che si tratta di uno scherzo.

Abbiamo stilato alcuni consigli per difenderci.